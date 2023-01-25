DSÖ öldüren öksürük şuruplarıyla ilgili dünyayı uyardı

Dünya Sağlık Örgütü yazılı bir açıklama yaparak özellikle anne babaları ilgilendiren bir eylem çağrısı yaptı. Örgüt yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Özbekistan ve Endonezya'da yaşları 5'in altında olan 300'den fazla çocuğun, mikroplu ilaçlara bağlı olarak böbrek yetmezliği nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Ülkelerin, son 4 ayda reçetesiz satılan; yüksek seviyede "dietilen glikol" ve "etilen glikol" içeren ve mikroplu olduğundan şüphelenilen öksürük şurubu kaynaklı vakalar bildirdiği yapılan açıklamada, "Bu vakalar en az 7 ülkeden bildirildi ve bu ülkelerin 3'ünde 300 ölüm, mikroplu şurupla bağlantılı. Ölümlerin çoğu 5 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor." denildi.

Mikroplu şuruplardaki kirletici maddelerin, endüstriyel çözücü ve antifriz olarak kullanıldığı ve düşük olasılıkla bile olsa ölümcül olabileceği vurgulanan açıklamada, bunların hiçbir şekilde ilaçlarda bulunamaması gereken zehirli kimyasallar olduğuna dikkat çekildi.

ÜLKELERE DENETİM ÇAĞRISI YAPILDI

DSÖ, geçen yıl ekimde ve bu ayın başlarında Hindistan'ın Maiden Pharmaceuticals ve Marion Biotech tarafından üretilen sırasıyla Gambiya ve Özbekistan'daki ölümlerle bağlantılı öksürük şurupları için belirli ürün uyarıları göndererek ilaçların raflardan kaldırılmasını da istedi. Ayrıca geçen yıl dört Endonezyalı PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical, PT Konimex ve PT AFI Pharma firmalar tarafından üretilen ve yurt içinde satılan öksürük şurupları için de bir uyarı DSÖ tarafından yayımlanırken ilgili firmalar, ürünlerinin mikroplu olduğunu inkar etti veya soruşturma devam ederken yorum yapmaktan kaçındı.



DSÖ, değinilen ilaçların dolaşımdan kaldırılması çağrısını yinelerken ülkelere, satılan ilaçların ilgili makamlar tarafından onaylanmasını sağlamaları noktasında uyarı yaptı.

AA