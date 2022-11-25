Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir. DSÖ’den korkutan uyarı

DSÖ’nün son üç yıldır dünyayı sarsan Covid-19 salgını nedeniyle kızamık aşılamasında büyük düşüş yaşandığına dikkat çekerek, geçen sene yaklaşık 40 milyon çocuğa gereken kızamık aşılarının yapılamadığını ve bunun bir rekor olduğunu vurgulaması korkuttu.

DSÖ, 25 milyon çocuğun ilk doz, 14,7 milyon çocuğun da ikinci doz kızamık aşısından mahrum kaldığını bildirdi. Ayrıca DSÖ, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ortak açıklamasında, aşılamadaki gerilemenin milyonlarca çocuğu çok tehlikeli ve öldürücü hastalığa açık hale getirdiğini ifade etti.

Son sürecin kızamık hastalığıyla mücadeleye büyük zarar verdiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Covid-19 aşıları rekor sürede geliştirilip tarihin en büyük aşılamak kampanyası yaşanırken, rutin aşılamalarda çok büyük sıkıntılar yaşandı. Kızamık gibi ölümcül hastalıklarda aşılama ciddi oranda geriledi”

BİRÇOK ÜLKEDE KIZAMIK SALGINI PATLAK VERDİ

DSÖ verilerine göre 2021'de dünya çapında 9 milyon kızamık vakası görülürken 128 bin kişi hastalık sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

22 ülkede kapsamlı ve öldürücülüğü yüksek kızamık salgınları patlak verirken, aşılamanın yanı sıra takip sistemlerinde de büyük aksaklıkların yaşandığı vurgulandı.

Uzmanlar, kızamık tehdidinin tüm ülkelerde arttığına ve gelecek dönemde daha büyük salgınlar görülmesinin beklendiğine dikkat çekti.

“ÇOCUKLARIN ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTAN ÖLME OLASILIĞI GÖRÜLÜYOR”

DSÖ Genel Sekreteri Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Aşı programlarının normale döndürmek çok önemli hale geldi. Her istatistiğe göre çocukların önlenebilir bir hastalıktan ölme olasılığı görülüyor” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en bulaşıcı hastalıklarından biri olan ve özellikle çocuklarda ölümcül olabilen kızamık, aşılarla büyük oranda önlenebiliyor. Sürü bağışıklığı sağlanması için dünya genelinde yüzde 95 oranında bir aşılama gerekli ancak çocukların sadece yüzde 81'inin aşılanması nedeniyle hastalıkla mücadele hâlâ hedeflerin çok gerisinde.

Son olarak Hindistan’da büyüyen kızamık salgınında toplam 12 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre, 2020’de dünyada 23 milyon çocuğa rutin aşıları yapılamadığı ortaya çıkmıştı.