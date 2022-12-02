Kemer’de Meclis Üyesi silahlı saldırıya uğradı

Antalya'nın Kemer İlçesi DSP’li Belediye Meclis Üyesi İsmail Aka, uğradığı silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kemer İlçesi DSP’li Belediye Meclis Üyesi İsmail Aka, Kuzdere Mahallesi’ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Aka hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kaçtı.

Kemer İlçesinde, saat 18.30 sıralarında Kuzdere Mahallesi'ndeki evine giden Kemer Belediyesi'nin DSP’li Meclis Üyesi İsmail Aka, aracını park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen ve kapüşonlu bir kişi tarafından tabancayla saldırıya uğradı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede diz kapağından yaralandığı tespit edilen Aka, ambulansla önce Kemer İlçe merkezindeki özel bir hastaneye ardından da Antalya’ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.