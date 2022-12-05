Dünya Kupası için konser teklifini reddetmişti. Dua Lipa'nın babasının Katarlı yetkililerle yazışmaları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın babasının, kızı Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sahne alsın diye organizasyon yetkilileriyle iki yıldır iletişimde olduğu ortaya çıktı.

Dünya Kupası'nda konser vereceği konuşulan Dua Lipa, bu iddiaları reddetmiş ve insan hakları şartları iyileştirilirse gelecekte Katar'da sahne alabileceğini ifade etmişti.

Independent'in aktardığı habere göre, ünlü şarkıcının menajerliğini yapan babası Dukagjin Lipa'nın 2020'den beri organizasyon yetkililerine e-posta gönderdiği öğrenildi.

Daily Mail'in elde ettiği mesajlaşmalarda Dukagjin'in Katar'da Dua Lipa'nın sahne alması için görüşme ayarlamaya "hevesli olduğunu" belirttiği görüldü.

Pazarlama ve organizasyon şirketi Republika'nın sahibi Dukagjin'in 9 Mart 2020'de gönderdiği bir e-postada şu ifadeler yer aldı:

Kızımı, sanatçı Dua Lipa'yı temsilen yazıyorum ve Yüksek Komite'yle 2022 Katar Dünya Kupası'nda sahne alacak isimlere dair planları hakkında görüşmek isterim."

Buna cevap alamadığı anlaşılan Dukagjin, Ocak 2021'de attığı başka bir e-postada şunları söyledi:

"Önceki e-postama devam niteliğinde yazıyorum. Ortaya çıkan ve bizim de yardımcı olabileceğimiz herhangi bir fırsatı görüşmemiz mümkün mü? Kısa süre önce Dua'nın yeni albümündeki parçalarının yanı sıra başka sanatçıların da olduğu, 5 milyon kişinin izlediği bir canlı performans yayımladık. Dünya çapında şimdiye kadar en çok izlenen canlı yayın oldu."

Organizasyon yetkilileri, Lipa'nın babasına "Dua'nın da böyle bir performansla ilgilendiğini bilmek ve sizden bunları duymak harika" diye cevap verdi.

Geçen yıl nisanda bir adım daha atan Dukagjin'in yetkililere, "Dua Lipa'nın açılış töreninde sahne almasına dair net bir talebim vardı ama yanlış kişiyle konuşmadığımızdan emin olmak için sizinle tekrar temasa geçmek istedim" ifadelerini kullandığı bir e-posta gönderdiği görüldü.

E-postaların ortaya çıkmasından sonra açıklama yapan Dukagjin Lipa, Katarlı yetkililerle iletişime geçtiğini kabul etti ama kızının bunlardan hiçbir şekilde haberdar olmadığını vurguladı.

Dua Lipa, Dünya Kupası başlamadan kısa süre önce açılış töreninde sahne almayacağını duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, "Katar'da sahne alacağıma dair söylentiler var ama bu kesinlikle doğru değil. Konser vermem için hiçbir şekilde görüşme bile yapılmadı" demişti.

Ünlü şarkıcıya geçen hafta ülkenin adını uluslararası alanda duyurmasındaki rolü nedeniyle Tiran'da yapılan bir törenle Arnavutluk vatandaşlığı verildi.

