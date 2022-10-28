Dua Lipa'dan 'Şımarık' performansı. İngiliz şarkıcı, Tarkan'ın şarkısını söyledi

Geçmiş dönemlerde sosyal medya kullanıcıları Dua Lipa’nın “Levitating” şarkısıyla Tarkan’ın “Şımarık” şarkısının çokça benzediği yorumlarında bulunmuşlardı.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın megastar Tarkan'ın 'şımarık' şarkısını söylediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bir arkadaşıyla yaptığı Karaokede Tarkan’ın Şımarık şarkısına eşlik eden Dua Lipa'nın o anları, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

TATLISES'LE ŞARKISI REMİXLENMİŞTİ

Geçen yıl ise Dua Lipa’nın “Blow Your Mind” şarkısı ile İbrahim Tatlıses’in “Dom Dom Kurşunu” şarkısı Emrah Karaduman tarafından remixlenmişti ve sosyal medyada gündem olmuştu. Şarkı uzun süre dillerden düşmemişti.