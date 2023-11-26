Dudağı uyuşunca diş hekimine saldıran şüpheli yakalandı

Olay, Güngören Mahallesi Ayazma Caddesi’nde bir diş kliniğinde meydana gelmişti. Okan Kocaöz diş ağrısı şikayetiyle 11 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında diş Hekimi P. C.'nin kliniğine gitmişti. Diş hekimi P.C., Okan Kocaöz'ün dişine iğne yaparak müdahalede bulunmuştu.

İğnenin ardından dudağının uyuştuğunu söyleyen Kocaöz, klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar vermeye başlamıştı. Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra klinikten ayrılmıştı. Kadın hekim, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşgalini belirlemişti. Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, uyuşturucu madde olmak üzere 18 suç kaydının olduğu da tespit edilmişti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda saldırganın sabit bir adresinin olmadığı belirlendi. Ekipler tarafından şüphelinin bulunabileceği yerler değerlendirilerek kontrol edildi. Şüphelinin Fatih ilçesi Balat bölesinde olduğunu tespit eden polis ekipleri, 25 Kasım’da saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından yaralama, tehdit, mala zarar verme suçlarından adli makamlara sevk edildi.