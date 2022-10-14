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60 yaşından sonra terminatör oldu. Dudak uçuklatan değişim

Oğlunun yardımıyla kilolardan kurtulan Steve Ramsden isimli adamın değişimi, görenlere adeta ilham verdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:26
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Dudak uçuklatan değişim. 60 yaşından sonra terminatör oldu

60 yaşından sonra terminatör oldu. Dudak uçuklatan değişim
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Fazla kilolarından şikâyetçi olan, son günlerde fazla kilolarından ötürü hayatı kısıtlanan adam oğlunun da verdiği destekle bir spor salonuna kayıt oldu, beslenme programını değiştirdiği bildirildi. Adamın istikrarlı ilerleyişi sadece bir yılda bambaşka biri olmasını sağladığı ifade edildi.

Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken bile nefes nefese kalan bir büyükbaba hayatını değiştirmeye karar verdikten sadece bir sene sonra bambaşka birine dönüştüğü bildirildi.

Yorkshire Ambulans Servisi'nde çalışan sağlık görevlisi olan adamın iki çocuğu bir de torunu var. Kolesterolünü kontrol altında tutmak için ilaç kullanan adam, hayatını değiştirme kararı aldı ve olanlar oldu.

Profesyonel sporcu olan oğlunun yardımıyla egzersize başlayan adam, yeme rutinini de en baştan değiştirdi.

60 yaşındaki Steve Ramsden değişim kararı almadan önce, sınırda diyabet hastasıydı. Ayrıca "büyük bir göbeği", yüksek tansiyonu, yüksek kolesterolü ve kötü bir sırtı vardı.

ARTIK BAKLAVALARI VAR

Babası için özel bir program hazırlayan 31 yaşındaki Dan, herkese şu ifadelerle seslenmesi dikkat çekti:

“Yürüyebiliyor ve yemek yiyebiliyorsanız kilo verebilirsiniz. Yaş sadece bir sayı ve babamın hayatını değiştirmek bugüne kadarki en büyük başarım oldu. Bu gerçekten çok özel.”

Bir yıl önce kendisine hazırlanan fitness ve beslenme programına birebir uyan adam, şimdi baklavalı ve fit vücudunu sergilemekten çekinmiyor.
Fast food yemeği ve alkolü tamamen hayatından çıkardığını söyleyen adam, bunları torunuyla birlikte uzun zaman geçirmek istediği için yaptığını dile getirdi.
60 yaşındaki Steve şimdi vücut yarışmalarına katılmak için hazırlıklara başladı.

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