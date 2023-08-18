Düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı

Konya’dan düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu minibüsün Bilecik'te bariyere çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi İçmeler Mevkiinde S.N. idaresindeki 34 DYE 744 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı.

Konya’da yakınlarının düğününde İstanbul'a döndükleri öğrenilen aynı aileden M.N., kaza sonucunda hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 14 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Vali Şefik Aygöl, olay yerinde incelemelerde bulundu. Aygöl, kazada yaralanan vatandaşlarla görüştü, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaza sonrası bütün ekiplerin görev başında olduğunu anlatan Vali Aygöl, ailenin Konya'dan İstanbul'a giderken kaza geçirdiğini, 14 yaralıdan 3'ünün sağlık durumunun ciddi olduğunu anlattı.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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