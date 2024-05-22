Düğün evinden cephanelik çıktı

Kaynak: İHA
Düğün evinden cephanelik çıktı
Aksaray’da düğün evinin bahçesinde onlarca insanın içinde havaya ateş açan ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan 8 maganda jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Düğün evinden ise adeta cephanelik çıktı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, düğünde havaya ateş açan magandaların peşine düştü. Konu üzerine yapılan araştırmalarda, söz konusu görüntülerin müstakil bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde çekildiğini belirleyen jandarma ekipleri, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

aw209745-03.jpgGerçekleştirilen operasyonlarda 8 şahıs gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 400 adet tabanca fişeği, 108 adet av tüfeği kartuşu, 55 adet kurusıkı kabanca fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara Cumhuriyet Savcısı talimatıyla el konuldu ve gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs, sorguları yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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