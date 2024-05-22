Düğün evinden cephanelik çıktı

Aksaray’da düğün evinin bahçesinde onlarca insanın içinde havaya ateş açan ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan 8 maganda jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Düğün evinden ise adeta cephanelik çıktı.