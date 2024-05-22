Düğün evinden cephanelik çıktı

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, düğünde havaya ateş açan magandaların peşine düştü. Konu üzerine yapılan araştırmalarda, söz konusu görüntülerin müstakil bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde çekildiğini belirleyen jandarma ekipleri, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şahıs gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 400 adet tabanca fişeği, 108 adet av tüfeği kartuşu, 55 adet kurusıkı kabanca fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi.
Ele geçirilen silahlara Cumhuriyet Savcısı talimatıyla el konuldu ve gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs, sorguları yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.