Fotoğrafçıya uydular çamura bulandılar. Gerdekten önce çamura girdiler

Bir fotoğraf çekimi sırasında yaşanan aksaklık geline ve damada pahalıya patladı.
Fotoğrafçının isteğiyle gelini kucağına alan damat, dengesini kaybedince gelinle birlikte çamurlu suyun içerisine düştü.
Genç çift, suyun yansımasıyla güzel bir fotoğraf çektirmek isterken kendilerini yerde buldular.
Video, sosyal medyada viral hale geldi.
Söz konusu videoya yüzlerce tepki çeken yorum geldi.
O yorumlardan bazıları:
“Orada neden fotoğraf çekilir ki bir çift”
“Kameraman yaptığın iş mi”
“İnsan biraz özenli olur”
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