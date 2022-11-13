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Damat düğüne tabutla geldi. Yok artık dedirten düğün

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunda damat gelinin yanına tabutla getirildi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 11:51
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Sosyal medyada paylaşın videoda damat düğüne tabutla geldi. Düğün gündem oldu

Damat düğüne tabutla geldi. Yok artık dedirten düğün
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ABD’de çekildiği tahmin edilen bir düğün videosu viral oldu. Video sosyal medya platformu TikTok’ta büyük bir tartışma yaratarak uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

“tobz88” isimli bir kullanıcının yayınladığı görüntülerde bir açık hava düğünü görülürken, damadın düğüne girişi gündem oldu.

Çok sayıda davetlinin katıldığı törende damat bir tabutun içerisinde getirildi.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GELİNİN YANINA GİTTİ

Kadın ve erkeklerden oluşan bir arkadaş grubunun taşıdığı tabutun içinden çıkan adam ise sanki hiçbir şey olmamış gibi gelinin yanına gitti.

Etkinlik alanında bulunan davetliler de bu şova şaşırırken sosyal medyada da birçok kullanıcı tabutla düğün alanına gidilmesinin uygunsuz olduğunu söyledi.

Bazı kullanıcılar, “Evlenmek istemediğini söylemenin farklı bir yöntemi” derken bir kullanıcı ise, “Tabutu taşıyanlar bile utanıyor. Ben de onların yerinde olsam ben de utanırdım” yorumunu yaptı. Bir kullanıcı ise, “En azından TikTok’ta insanlar gördü. Sırf bunun için yapılmış olmalı” ifadesini kullandı.

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