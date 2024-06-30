Düğünde tabancayla havaya ateş açtı kendini vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğün töreninde, 2 çocuk babası A.D. (54), komşusunun düğününde tabancayla havaya ateş açtıktan sonra yaşanan bir kaza sonucu kendini vurdu. Olay, tören sırasında yaşanan gergin anların ardından gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, A.D., düğün esnasında havaya ateş açtıktan sonra silahı beline koyarken kontrolünü kaybetti ve silah kazara ateş aldı. Bu sırada kendini sağ bacağından vuran A.D., olay yerinde bulunan kardeşi tarafından hızla özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelerle A.D.'nin durumunun stabil olduğu belirtildi.