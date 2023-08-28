Düğünde tır sürücüsü damada lastik taktılar. Fiyatı altın bilezikle yarışıyor

Editör: Osmancan Erok

Düğünlerde ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Gebze’de bir düğün salonunda evlenen TIR sürücüsü genç, arkadaşlarının sürprizi ile karşı karşıya kaldı.

Damadın arkadaşları yaklaşık 16 bin lira değerindeki lastiği yuvarlayarak salona getirdi. Arkadaşları düğün hediyesi olarak TIR lastiğini verdi.

Altın bileziğin fiyatı ise şuan 16-18 lira civarında.

Tır lastik fiyatı altın bilezikle yarışınca damadın arkadaşları böyle bir karar almış.

Video sosyal medyada viral oldu.

DAHA ÖNCE DE YAĞ TAKILMIŞTI

İğneden ipliğe gelen zamlardan payına en çok düşeni alanlardan biri hiç kuşkusuz ayçiçek yağı ve zeytinyağ oldu. Bir düğünde bir vatandaşın, evlenen yeni bir çifte takı olarak 5 litrelik ayçiçek yağı taktığı görülmüştü. Takı olarak takılan ayçiçek yağı ise damadın mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Görüntülerin arka fonunda ise 2014 yılında AKP''nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullandığı Uğur Işılak''ın ''Dombra'' şarkısı yer aldı.