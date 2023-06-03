Düğüne değil savaşa gelmişler. Aramada 12 tüfek 2 tabanca ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir düğün merasimine katılmak için gelenlerin araçlarında yaptığı aramada 12 tüfek, 2 tabanca ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Düğüne değil savaşa gelmişler. Aramada 12 tüfek 2 tabanca ele geçirildi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bir mahalledeki bir törende yoğun şekilde havaya silah atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çok sayıda personelin katımlıyla icra edilen çalışmada; düğün alanındaki araçlar didik didik arandı. Arama sonucunda 12 adet çeşitli marka ve türde otomatik av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Silahlar ve fişeklere el konularak muhafaza altına alındı. Jandarma ekipleri, alandakilerin canını hiçe sayarak eğlence adı altında havaya rastgele ateş açan magandalar hakkında adli ve idari işlem başlattı.
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın, toplumun kanayan yarası haline gelen düğün ve nişan gibi törenlerde havaya silah atılmasının önlenmesine yönelik denetim ve tedbirlerinin aralıksız olarak süreceğinin altı çizildi.

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