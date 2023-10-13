düğüne gidenleri taşıyan araç tankere çarptı: 4 ölü

Araçtakilerin Antalya’dan düğün için geldikleri öğrenildi. Kazada tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza Kızlaç mevkisinde oldu

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bahçe- Nurdağı karayolu Kızlaç mevkisinde meydana geldi. Ökkeş Ceylan yönetimindeki 07 BHE 526 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FV 7870 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtakiler düğün için gelmişti

Hafif ticari araç içerisindeki Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy ve Asmina Gülsoy’un yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Ceylan ile beraberindeki Ali Gülsoy ve Almina Gülsoy’u ise hastaneye kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan, hafif ticari araçta bulunanların düğün için Antalya’nın Alanya ilçesinden kente geldikleri öğrenildi.

Tanker sürücüsü gözaltında

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.