18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Düğüne “silah” uyarısı için giden askerden halay resitali. Helal olsun yiğidimiz

Düğüne “silah” uyarısı için giden askerden halay resitali. Helal olsun yiğidimiz

Sosyal medyada bir askerin, düğüne ‘silah’ uyarısı yapmak için gittiği o görüntüler gündem oldu. Paylaşılan videoda, askerler kendilerini bir anda halayın ortasında buldu. Binlerce beğeni topladı. 

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:36
Takip Et

Düğüne “silah” uyarısı için gitmişlerdi. Askerler kendilerini bir anda halayın ortasında buldu

Düğüne “silah” uyarısı için giden askerden halay resitali. Helal olsun yiğidimiz
+
Aa
-

Sosyal medyaya bir askerin halay çektiği o anlar damgasını vurdu. 

Düğüne ‘silah sıkmayın’ uyarısı için giden bir askerin halay çektiği anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu.

Sokak arasında yapılan bir düğüne ‘silah’ uyarısı yapmak için giden askerler kendilerini bir anda halayın ortasında buldu.

İlerleyen zamanda ise bir askerin halaydan koparak adeta ‘solo gösterisi’ yapması beğeni topladı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

okur
18.11.2022 16:05
bu halay hangi yörenin?  
 
Sedat
18.11.2022 15:43
Çok güzel hareketler bunlar. Keşke millet olarak hep böyle olabilsek. Askerimizi kutluyorum.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
2
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
3
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
4
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
5
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
7
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.