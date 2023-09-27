Dükkan önüne kum döken şahsa 30 bin TL ceza

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şikayet üzerine Konuralp bölgesinde denetim gerçekleştirdi.

Bir dükkanın önüne kum dökülmesi suretiyle maddi zarara yol açıldığını tespit eden ekipler, dükkan sahibinin kiracısını çıkartmak için böyle bir yol izlediği bilgisini edindi.

Konunun mahkemeye sirayet ettiği bilgisine ulaşan ekipler, toplumsal hayatın sağlıklı işleyişini engellediği gerekçesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde 30 bin TL’lik cezai işlem uyguladı.

Kesilen ceza şahıs tarafından peşin olarak ödendi.