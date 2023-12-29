Dükkandaki çantayı kaşla göz arasında çalıp kaçtı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında, kimliği belirsiz bir kişi müşteri gibi girdiği dükkanda, iş yeri sahibi Abdulkadır Olgaç'ın müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek raftaki bin lira değerindeki çantayı alıp kaçtı.

Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip olayı ihbar etti.

İKİ ARKA SOKAKTA YAKALANDI

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipler, yaptıkları çalışma sonrası hırsızı dükkanın iki arka sokağında yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızın dükkana girişi ve ardından elinde çantayla hızlı adımlarla kaçışı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay hakkında konuşan işyeri sahibi Abdulkadır Olgaç, “Ben müşterilerle ilgileniyordum. O sırada biri geldi çantayı alıp kaçtı. Önümde kadın müşteriler olduğu için koşamadım. Yaklaşık bin TL değerindeki çantayı alıp kaçtı. Görüntülerle beraber karakola gidip şikayetçi olacağım” dedi.