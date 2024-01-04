Dükkanına giren hırsızları paspas sopasıyla kovaladı

İstanbul Bahçelievler Soğanlı Mahallesi’nde işyeri sahibi, dükkanında karşılaştığı hırsızları paspas sopasıyla kovaladı. Elektrik malzemeleri satan Kemal Çiftcan, işleri geç saatte bitince, dükkanının arkasında bulunan alanda kalmaya karar verdi. Saat 06.30 sıralarında, araçlarıyla sokakta dolaşan 3 hırsız, levyeyle kapıyı açarak dükkana girdi ve elektrik kablolarını çalmaya başladı.

Sesleri duyan dükkan sahibi Kemal Çiftcan, ne olduğunu anlamak için dükkanının ön tarafına geldi ve hırsızlarla karşılaştı. Olayın şokunu atlatınca, 3 hırsızı paspas sopasıyla kovalamaya başladı. Bunun üzerine hırsızlar, ellerinde bulunan kabloları fırlatıp dükkandan kaçtı.

Hırsızlık ve dükkan sahibin hırsızları kovalaması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“UYANMASAYDIM BELKİ DE DÜKKANI BOŞALTABİLİRLERDİ”

Kemal Çiftcan, olayla ilgili şu ifadeleri kaydetti: "Gece saatlerinde işim bitince eve gitmek istemedim. Saat 05.30 olunca dükkanın arkasında biraz uyumak istedim. Dalmıştım, sese uyanınca hırsızlar ile yüz yüze geldim. Hırsızları burada sopa ile kovaladım. Beni görünce zaten hepsi kaçtı. Perdenin arkasında yüz yüze geldim. 'Kaçın kaçın' diye bağırdı zaten. Elime ne geçtiyse aldım. Arabaya binmesiyle gitmeleri bir oldu. 8 top kablo çalmışlar. Uyanmasaydım belki de dükkanı boşaltabilirlerdi "