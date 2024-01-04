Yerde buldukları kredi kartını dibine kadar harcadılar

Kaynak: İHA
Yerde buldukları kredi kartını dibine kadar harcadılar
Malatya’da bir kişinin düşürdüğü kredi kartını bularak alışveriş yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, izlenen 90 saatlik kamera görüntüsü neticesinde yakalandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşanan olayda, G.D. isimli şahıs İnönü Üniversitesi Teknopark yerleşkesinde bulunan konteyner kent mevkiinde kredi kartını yere düşürdü.

Bir süre sonra kartının kaybettiğini fark ederek hesaplarını kontrol eden G.D. kredi kartı ile farklı noktalarda alışveriş yapıldığının farkına vardı.

POLİS 90 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ

G.D.’in ihbarı üzerine polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatırken, izlenen 90 saatlik kamera görüntülerinin ardından zanlılar O.S. ile U.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

İki şüphelinin polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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