Dükkanını boşaltmayan kiracısını tabancayla göğsünden vurdu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, iş yerini boşaltması istenen kiracı ile dükkan sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

KAYNAK: DHA
Dükkanını boşaltmayan kiracısını tabancayla göğsünden vurdu

Kira vermesi, tabancasıyla kiracısını göğsünden vurarak ağır yaraladı. Kiracı hastaneye kaldırılırken, dükkan sahibi ise polise teslim oldu.

İş Yerini Boşaltma Nedeniyle Tartıştılar

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl’ün Hamidiye Mahallesi’nde yaşandı. Park Caddesi’nde çiçekçilik yapan Ufuk Araz (48), iş yerinin sahibi Nadir C. (63) ile iş yerini boşaltma konusunda anlaşmazlığa düştü. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Nadir C., belinden çıkardığı tabancayla Ufuk Araz’a ateş etti. Araz, göğsüne, eline ve ayağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.

Polise Teslim Oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Ufuk Araz, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Araz’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Nadir C. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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