Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak

Dul ve yetim maaş farklarının yatırılma tarihi ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şu açıklamayı yaptı:

“Dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren aylıklarında oluşan farklar, aylıklarını aldıkları banka veya PTT şubelerine 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanmıştır.” Aylıklarını her ay alanlar için Ocak ayı için 1 aylık tutarında, üçer aylık dönemler halinde alanlar için ise gruplarına göre 1 ila 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda, 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL olarak belirlenmiştir.