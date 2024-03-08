Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak

Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak
Kaynak: Halk TV
Yeni yıl itibarıyla, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, dul ve yetim maaşları, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli maaşları gibi sosyal yardımlar da yeniden düzenlendi. İşte güncellenen ödemeler ve yeni belirlenen rakamlar:
1/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 1

2024 yılında, emekli maaşlarına yapılan ek zamların etkisiyle, dul ve yetim maaşları da artırıldı. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri için uygulanan ek maaş zamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından duyurduğu emekli maaşlarına yapılan ek zam ile birlikte netleşti.

2/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 2

Sonuç olarak, dul ve yetim maaşlarına yüzde 5 ek zam yapılarak toplamda yüzde 49.25 oranında bir artış sağlandı. Dul ve yetim maaşları, emekli maaşlarındaki zam oranına göre ayarlanmaktadır.

3/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 3

Türkiye’deki 13.5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, artık dosya bazında 10.000 TL’nin altında bir maaş almayacak. Dul ve yetim maaşı, yani ölüm aylığı, farklı oranlarda hesaplanacak. Eğer bir kişi eşinden dolayı ölüm aylığı alıyorsa, eş yüzde 50 oranında, varsa çocuk yüzde 25 oranında pay alacak. Örneğin, 10.000 TL üzerinden hesaplama yapıldığında, eşe 5.000 TL (yüzde 50), çocuğa ise 2.500 TL (yüzde 25) düşecektir.

4/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 4

2024 yılı için zamlı dul ve yetim maaşlarını hesaplarken kullanabileceğiniz örnekler aşağıdaki gibidir:

• Temmuz 2023’te ek ödemeler dahil 2.574 TL alan ve yüzde 25 hisseye sahip bir kişi, 1.268 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz dönemi maaşı 3.842 TL olacak.

5/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 5

• Temmuz 2023’te ek ödemeler dahil 5.511,20 TL alan ve yüzde 50 hisseye sahip bir kişi, 2.714,70 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz dönemi maaşı 8.225,47 TL olacak.

6/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 6

• Temmuz 2023’te ek ödemeler dahil 7.541,49 TL alan ve yüzde 75 hisseye sahip bir kişi, 3.714,20 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz dönemi maaşı 11.255,67 TL olacak.

7/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 7

Dul ve yetim maaş farklarının yatırılma tarihi ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şu açıklamayı yaptı:

“Dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren aylıklarında oluşan farklar, aylıklarını aldıkları banka veya PTT şubelerine 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanmıştır.” Aylıklarını her ay alanlar için Ocak ayı için 1 aylık tutarında, üçer aylık dönemler halinde alanlar için ise gruplarına göre 1 ila 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda, 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL olarak belirlenmiştir.

8/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 8

Dul ve Yetim Aylığı Almaya Hak Kazananlar: Vefat eden kişinin eşi ve çocukları için tasarlanan bu fon, onların maddi olarak güvence altına alınmasını amaçlar. Eşlerden biri vefat ettiğinde, kalan eş dul aylığı talep edebilir. Yetim aylığı ise, cinsiyet farkı gözetmeksizin çocuklara sağlanır.

9/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 9

2024 Evde Bakım Maaşı Güncellemesi: Son kamu görevlisi maaş zammının ardından, evde bakım maaşı yüzde 49,25 oranında artış gösterdi. Bu değişiklikle, evde bakım maaşı aylık 5.098 TL’den 7.608 TL’ye yükseltildi.

10/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 10

Evde Bakım Desteği Şartları: Evde bakım desteğinden yararlanmak için üç ana kriter bulunmaktadır:

• Gelir Testi: Engellinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin toplam geliri, net asgari ücretin 2/3’ünden az olmalıdır.

11/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 11

• Engelli Raporu: Engellinin sağlık raporunda ‘ağır engelli’ olarak belirtilmiş olması gerekmektedir.

12/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 12

• Bakım İhtiyacı: Engellinin sürekli bakıma ihtiyacı olduğunu gösteren resmi bir raporun olması şarttır.

13/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 13

Başvurular, engellinin yaşadığı yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılabilir. Bu kurumların bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklar aracılığıyla başvuru gerçekleştirilebilir.

14/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 14

2024 Yaşlılık ve Engelli Maaşı Artışı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın açıklamalarına göre, 2024 yılında yaşlılık ve engelli maaşlarına yaklaşık yüzde 50 civarında bir artış yapılacak. Yaşlılık aylığı 2.348 TL’den 3.504 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli vatandaşların aylıkları 874 TL’den 2.797 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylıkları ise 2.811 TL’den 4.196 TL’ye yükseltildi.

15/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 15

Zamlı Sosyal Yardım Ödemeleri Takvimi: Zamlı sosyal yardım ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre yapılacaktır.

16/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 16

2024 yılı için ödemeler, 15 Mart’tan itibaren başlayıp ay sonuna kadar devam edecektir. Hak sahipleri, belirtilen tarihten itibaren ödemelerini almaya başlayabilirler.

17/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 17
18/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 18
19/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 19
20/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 20
21/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 21
22/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 22
23/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 23
24/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 24
25/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 25
26/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 26
27/27
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak 27
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var
Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var
1.410 lira teminat öde 5,5 dönüm arsanın keyfini sür
1.410 lira teminat öde 5,5 dönüm arsanın keyfini sür
420 bin TL'ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat
420 bin TL'ye müstakil ev sahibi olun. Ziraat Bankası’ndan fırsat
Ramazan ayı öncesi 10 ilde market denetimi
Ramazan ayı öncesi 10 ilde market denetimi
Asgari Ücretliden 7 bin emekliden 5 bin TL kesilecek. Özgür Erdursun büyük felaketi açıkladı
Asgari Ücretliden 7 bin emekliden 5 bin TL kesilecek. Özgür Erdursun büyük felaketi açıkladı
SGK ve Bağ-Kur'dan toplu ödeme. Bu şartları sağlayanlar prim iadesinden yararlanabilecek
SGK ve Bağ-Kur'dan toplu ödeme. Bu şartları sağlayanlar prim iadesinden yararlanabilecek