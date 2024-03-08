12.50 liradan halka arz edilen şirketin hissesi 116 liraya yükseldi. Ortaktan dev satış geldi

Halka arz edilen şirketler yılı doldur doldurmaz ortak satışına başvuruda bulunuyor. 1 yıl önce 11- 12 – 13 Ocak tarihleri arasında 12.50 fiyatla halka arz edilen ve fiyatı 116 TL’ye yükselen Borsada #ASTOR koduyla yer aldı. Astor Enerji 29 milyon 900 bin lot ortak satışı gerçekleştirecek.

AÇIKLAMADA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, toplam sermayenin yüzde 2.99’una takabül eden 29.900 bin lot senet satılabilir duruma dönüştürülecek.

Şirket işlem görebilir niteliğe dönüştürülebilip, gerekli işlemlerin yapılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye (“Merkezi Kayıt Kuruluşu”MKK”) başvurunun yapıldığı aktarıldı.

Bu durumun sadece işlem görebilir niteliğe dönüştürülmeye konu 29.900.000 adet (B) Grubu Astor payı için geçerli olduğu ve portföyde kalan (B) Grubu Astor paylarının satışa konu olmadığı belirtilmelidir.

SABAH İHALE HABERİ AKŞAM SATIŞ HABEERİ GELDİ

ASTOR, ortak satış haberini açıklamasından saatler önce borsaya yeni iş ilişkisi haberini iletti. Yaklaşık 36 milyon dolarlık bu iş ilişkisi haberi ile senet yüzde 4.5 prim yapmıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcısı Astor yatırımcıları söz konusu habere tepki göstererek şu paylaşımda bulundular:



Yaşanan gelişmeler akabinde Astor 12.10’da 112.4 seviyesinde zayıf hacimli bir seyir sergiliyor. Şirket tarafından gelebilecek haber akışları hissede hareketlilik oluşturabilir. .