Fenerbahçe'nin skandal transferi: Dün imza attı, bugün sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe, Alman takımı Reutlingen’den 18 yaşındaki Ozan Suncak'ı transfer etmiş ve dün sözleşme imzalanmıştı.

Ancak bu haberin ardından genç futbolcunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK ile ilgili bir paylaşıma destek verdiği iddia edilen Ozan Sancak’ın takımla ilişiğinin kesilmesini isteyen taraftarlar sosyal medyadan mesaj yağdırdı.

Sarı lacivertli kulüp de bunun üzerine oyuncunun sözleşmesini feshetmek için harekete geçti.

Yöneticilerin akademiye transfer ettiği Ozan Suncak ile imzaladığı 3 yıllık amatör sözleşmesini feshetmek için çalışmalara başladıkları belirtildi.

İşte futbolcunun yaptığı paylaşım;