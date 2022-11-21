Dünkü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde herkes erkeklere dans ettirilen bu çocuğun bu videosunu paylaştı

OdaTV'nin haberine göre, Pakistan’da ve Afganistan’da çekilen çocuk istismarı “Baça bazi” görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. On binlerce erkek çocuğunun kaçırılarak fuhşa zorlandığı ve dansöz yapıldığı “Baça bazi”, Pakistan’da ve Afganistan’da “Kültür” olarak kabul ediliyor. Çocuk istismarı “Baça bazi”, Peştu dilinde “Dans eden oğlan” anlamına geliyor.

Afganstan'da ve Pakistan'da, baça bazi için erkek çocuğu kaçırmak ve istismara zorlamak konularında uzmanlaşmış insan kaçakçıları bulunuyor. Bu kişiler, çocukları kaçırıyor, istismara uğratıyor ve fuhşa zorluyor. Erkek çocukları, yaşı büyük erkeklerin önünde para karşılığında dans ettiriliyor ve fuhşa zorlanıyor.

AMERİKAN PARALI ASKERLERİ DE DAHİL OLDU

Türkiye’ye gelen on binlerce Afgan ve Pakistanlı mülteciden sonra sosyal medyada, “Baça bazi, Türkiye’ye gelmesin” mesajları paylaşıldı.

Wikileaks, 2010’da ABD’li paralı asker şirketi DynCorp’un, Afganistan’da kurduğu karargahlarda baça bazi yaptığını ifşa etti. ABD yetkilileri, bu konuda soruşturma başlatılamayacağını söyledi.

Paralı asker şirketi DynCorp, yıllık 4 milyar ciro ve 14 bin çalışanı ile, ABD’nin en büyük paralı asker şirketlerinden birisi olarak biliniyor.