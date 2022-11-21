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Dünkü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde herkes erkeklere dans ettirilen bu çocuğun bu videosunu paylaştı

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde on binlerce erkek çocuğunun kaçırılarak fuhşa zorlandığı ve dansöz yapıldığı “baça bazi”ye tepkiler yağıyor. Dün erkeklere dans eden erkek çocuğun görüntüsü büyük tepki çekti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:33
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Dünkü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde herkes bu videoyu paylaştı. Pakistan ve Afganistan'daki çocuk istismarı baça bazi gündemde.  1,5 milyon Afgan Türkiye'ye sokuldu 

Dünkü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde herkes erkeklere dans ettirilen bu çocuğun bu videosunu paylaştı
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OdaTV'nin haberine göre, Pakistan’da ve Afganistan’da çekilen çocuk istismarı “Baça bazi” görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. On binlerce erkek çocuğunun kaçırılarak fuhşa zorlandığı ve dansöz yapıldığı “Baça bazi”, Pakistan’da ve Afganistan’da “Kültür” olarak kabul ediliyor. Çocuk istismarı “Baça bazi”, Peştu dilinde “Dans eden oğlan” anlamına geliyor.

Afganstan'da ve Pakistan'da, baça bazi için erkek çocuğu kaçırmak ve istismara zorlamak konularında uzmanlaşmış insan kaçakçıları bulunuyor. Bu kişiler, çocukları kaçırıyor, istismara uğratıyor ve fuhşa zorluyor. Erkek çocukları, yaşı büyük erkeklerin önünde para karşılığında dans ettiriliyor ve fuhşa zorlanıyor.

AMERİKAN PARALI ASKERLERİ DE DAHİL OLDU

Türkiye’ye gelen on binlerce Afgan ve Pakistanlı mülteciden sonra sosyal medyada, “Baça bazi, Türkiye’ye gelmesin” mesajları paylaşıldı.

Wikileaks, 2010’da ABD’li paralı asker şirketi DynCorp’un, Afganistan’da kurduğu karargahlarda baça bazi yaptığını ifşa etti. ABD yetkilileri, bu konuda soruşturma başlatılamayacağını söyledi.

Paralı asker şirketi DynCorp, yıllık 4 milyar ciro ve 14 bin çalışanı ile, ABD’nin en büyük paralı asker şirketlerinden birisi olarak biliniyor.

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Leyla
21.11.2022 17:35
Biz de bu sapıkları oy için memlekete doldurduk. Bir yandan bunlar öbür yandan suriyeli pislikler, artık her türlü belayı bekleyebiliriz.  
 
Yaşasın Cumhuriyet
21.11.2022 17:34
Vah çocuklara , vah din için kadın taşlayıp öldüren, ama sabilere tecavüz eden , İslamiyetin yüzkarası Afgan, Pakistan Arap organizmaları . Ne din kardeşi be ? Türkiye bunları nasıl kabul eder? Lanet  
 
yasemin
21.11.2022 17:13
Bu Durum Baskılı toplumların geliştirdiği bir kültür galiba. Müslümanlıkla hiç ilgisi yok. Paralı olanın fakire uyguladığı zulüm bu. Çocuklarımıza dikkat edelim.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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