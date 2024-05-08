Dünya Atletizm Günü şenlikle kutlandı

Kaynak: İHA
Dünya Atletizm Günü şenlikle kutlandı
Karabük'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya Atletizm Günü kapsamında çocuklar için bir spor şenliği düzenlendi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinliğe 4-7 ve 8-11 yaş aralığından yaklaşık 100 çocuk katıldı. Şenlik boyunca çocuklar için çeşitli spor aktiviteleri düzenlendi. Bu etkinlikle amaçlanan, atletizm sporunun tanıtımının artırılması, okul çağındaki çocukların spor yapma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve hareketsiz yaşam tarzına alternatif sağlanmasıydı. Çocuklar, etkinlik boyunca keyifli vakit geçirirken aynı zamanda fiziksel aktiviteyle buluştular.

Etkinliğe katılan çocuklara katılım belgeleri, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürleri Lokman Mollaoğulları ve Ali Osman Sevim tarafından takdim edildi. Şenliğin sonunda ise katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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