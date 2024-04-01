Dünya basını yerel seçim sonuçlarını böyle gördü. 'Büyük bozgun'

Merakla beklenen yerel seçimde CHP Türkiye genelinde aldığı yüzde 37,7 oyla birinci olurken 44 yıl aradan sonra ilk kez seçim zaferi yaşadı. AKP ise yüzde 35,9 oyla ikinci parti oldu ve ilk kez bir seçimde geriye düştü. CHP 35 ilde birinci olurken AKP ise 24 ilde ipi göğüsleyen taraf oldu.

DÜNYA BASINI MANŞETLERE TAŞIDI.

AKP'nin 22 yıl sonra ilk defa seçim yenilgisi yaşadığı yerel seçimler, dünya basınında da büyük ses getirdi.

New York Times gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zaferiyle “siyasi muhalefetin yıldızı” statüsünü perçinlediğini yazdı.

Seçmenlerin ekonomik duruma kızgın olduğu bir ortamda, muhalefetin Türkiye genelinde ve özellikle büyük şehirlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine karşı önemli kazanımlar elde ettiği kaydedilen haberde, “Çok sayıda Türk, İmamoğlu’nu potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor” denildi.

“ERDOĞAN İÇİN BÜYÜK BOZGUN”

Associated Press haber ajansı, seçim sonuçlarının büyük şehirleri geri almayı uman Erdoğan için büyük bir bozgun olduğunu kaydetti.

Seçimin Erdoğan'ın popüleritesi açısından da bir sınav olduğunu belirten AP, CHP'nin 2019'da Ankara ve İstanbul'da kazandığı zaferlerin Erdoğan'ın yenilmezlik imajını yıktığını yazdı.

'ERDOĞAN'DAN MEMNUNİYETSİZLİĞİN İŞARETİ'

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, "Muhalefet tarihi zaferiyle Erdoğan'ı şoke etti" başlıklı haberinde, sonucun Erdoğan için büyük yenilgi olduğuna, AKP'nin iktidarında ilk defa Türkiye genelinde yenilgiye uğradığına dikkat çekti. BBC, sonucun CHP Genel Başkanı Özgür Özel için ise büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Financial Times, Erdoğan'ın iktidara gelmesinden bu yana en ağır seçim yenilgilerinden birini aldığını, iktidarı en çok zorlayan sorunlar arasında ekonominin olduğunu belirtti.

Reuters, "Gelecek dönem için bu seçimlerin ne ifade edeceği henüz net olmasa da Erdoğan'ın karşısında en büyük rakip olarak görülen Ekrem İmamoğlu'un İstanbul'u güçlü oy farkıyla kazanıyor olması ve Mansur Yavaş'ın Ankara'da yine büyük farkla önde kazanması karşısında Erdoğan'ın bundan sonra nasıl bir strateji uygulayacağı, bu seçim sonucunun nedenini nasıl tarif edeceği izlenecek" diye yazdı.

İngiliz Guardian gazetesi, CHP'nin net bir zaferle iktidara beklenmedik bir darbe vurduğu ve sonucun Erdoğan’dan memnuniyetsizliğin işareti olarak görüldüğü yorumunu yaptı.

Politico da "Laik muhalefet güçlenirken Erdoğan'ın önemli seçim kaynakları yatırdığı İstanbul'daki zafer, geçen seneki genel seçimlerde alınan yenilgi sonrasında ana muhalefeti güçlendirdi" ifadelerini kullandı.