Dünya bu olayı konuşuyor! İktidar partisi milletvekili kritik belgeyi alıp meclisten kaçtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
Dünya bu olayı konuşuyor! İktidar partisi milletvekili kritik belgeyi alıp meclisten kaçtı
Tayvan meclisinde ilginç anlar yaşandı… İktidar partisi milletvekili reform tasarısının geçmesini engellemek için oylama kâğıdını alıp meclisten kaçtı.

Tayvan Parlamentosu’nda, seçilmiş Cumhurbaşkanı Lai Ching-te’nin göreve başlamasına sayılı günler kala, reform gündemleri üzerine yaşanan sert tartışmalar çatışmaya dönüştü. Yasama odasının dışında başlayan sözlü atışmalar, milletvekillerinin parlamento zemininde birbirlerine saldırmasıyla zirveye ulaştı. Meclis Başkanı’nın koltuğu etrafında toplanan vekiller, masaların üzerinden atlayarak ve itişerek meclis düzenini altüst etti.

Yaklaşan Pazartesi günü resmi olarak görevine başlayacak olan Lai, Ocak ayında yapılan seçimlerde zafer kazanmasına rağmen, partisi Demokratik İlerici Parti’nin (DPP) parlamentodaki çoğunluğunu yitirdiği bir döneme adım atıyor. Ana muhalefet partisi Kuomintang (KMT), DPP’yi sandalye sayısında geride bıraksa da, mecliste mutlak çoğunluğu sağlayacak kadar yeterli desteğe sahip değil. Bu durum, KMT’nin küçük müttefik partisi Tayvan Halk Partisi (TPP) ile iş birliği yaparak ortak politikalarını ilerletme çabasını gerekli kılıyor.

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