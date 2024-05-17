Hangi cemaattensiniz ve Atatürk’ü seviyor musunuz diye soruldu! Milli Eğitim Bakanı Tekin’den çok konuşulacak cevaplar

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Hangi cemaattensiniz ve Atatürk’ü seviyor musunuz diye soruldu! Milli Eğitim Bakanı Tekin’den çok konuşulacak cevaplar
Göreve geldiği ilk günden itibaren adı sık sık cemaatlerle anılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ilk kez “Hangi cemaattensiniz ve Atatürk’ü seviyor musunuz?” diye soruldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hürriyet’ten Hande Fırat’a çarpıcı açıklamalar yaptı.

“BENİ BÜTÜN CEMAATLERE YAZDILAR AMA…”

Fırat’ın “Hangi cemaattensiniz?” sorusunu cevaplayan Bakan Tekin, “Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar. Benim geldiğim çizgi belli. Ben Milli Görüş geleneğinden geliyorum. Herkesin kaçtığı bir dönemde demokratik ve siyasi mücadele tarafında yer aldım. Erbakan Hoca’ya saygım sonsuz. Akademisyenliği seçmem onun sayesindedir” diye konuştu.

“ATATÜRK’Ü DE TÜM MİLLİ KAHRAMANLAR GİBİ SEVİYORUM”

Fırat’ın “Atatürk’ü seviyor musunuz?” sorusuna ise Bakan Tekin, “O ne demek tabii ki seviyorum, tüm milli kahramanlarımız gibi” cevabını verdi.

İlgili Haberler
Uğur Dündar: Böyle sahne İtalyan mafya filmlerinde bile olamaz
İYİ Partili bir milletvekili daha CHP’ye geçiyor
Son Haberler
SPK onay verdi. İki şirket daha halka arz oluyor Ekonomi
SPK onay verdi. İki şirket daha halka arz oluyor
Elektronik devi binlerce çalışanı kovacak Gündem
Elektronik devi binlerce çalışanı kovacak
Aylar sonra ortaya çıkan Zerrin Özer yardım almadan yürüyemedi Magazin
Aylar sonra ortaya çıkan Zerrin Özer yardım almadan yürüyemedi
Arda Güler için çılgın teklif. Real Madrid kararını verdi Spor
Arda Güler için çılgın teklif. Real Madrid kararını verdi
Dolar haftayı nasıl kapatacak? Ekonomi
Dolar haftayı nasıl kapatacak?
Hande Erçel'i hediye paketine benzettiler Magazin
Hande Erçel'i hediye paketine benzettiler
Hollanda'da parklara ücretsiz güneş kremi. Avrupa bizi kıskanıyor diye yıllarca yalan söylediler Dünya
Hollanda'da parklara ücretsiz güneş kremi. Avrupa bizi kıskanıyor diye yıllarca yalan söylediler