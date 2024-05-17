Hangi cemaattensiniz ve Atatürk’ü seviyor musunuz diye soruldu! Milli Eğitim Bakanı Tekin’den çok konuşulacak cevaplar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hürriyet’ten Hande Fırat’a çarpıcı açıklamalar yaptı.

“BENİ BÜTÜN CEMAATLERE YAZDILAR AMA…”

Fırat’ın “Hangi cemaattensiniz?” sorusunu cevaplayan Bakan Tekin, “Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar. Benim geldiğim çizgi belli. Ben Milli Görüş geleneğinden geliyorum. Herkesin kaçtığı bir dönemde demokratik ve siyasi mücadele tarafında yer aldım. Erbakan Hoca’ya saygım sonsuz. Akademisyenliği seçmem onun sayesindedir” diye konuştu.

“ATATÜRK’Ü DE TÜM MİLLİ KAHRAMANLAR GİBİ SEVİYORUM”

Fırat’ın “Atatürk’ü seviyor musunuz?” sorusuna ise Bakan Tekin, “O ne demek tabii ki seviyorum, tüm milli kahramanlarımız gibi” cevabını verdi.