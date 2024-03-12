Dünya bu sır ölümü konuşuyor. İfade vermeden önce infaz edildi

Kaynak: AA
Dünya bu sır ölümü konuşuyor. İfade vermeden önce infaz edildi
Dünya, eski bir Boeing çalışanının sır ölümünü konuşuyor. Şirketin bazı ürünlerindeki üretim hatalarını dikkat çeken John Barnett, ifade vermeden önce kaldığı otelin otoparkında ölü bulundu. Barnett'ın infaz edildiği belirtiliyor.

ABD'nin South Carolina eyaletinde, şirketin ürünlerinin kalitesi hakkında endişelerini dile getiren eski Boeing çalışanı John Barnett'ın cansız bedeni kaldığı otelin otoparkında bulundu. Gizemli ölüm dünyada geniş yankı bulurken olayın Barnett'ın mahkemeye ifade vermeye gitmek üzereyken olması soru işaretlerine neden oldu.

New York Post'un haberine göre, eski Boeing çalışanı John Barnett, dün South Carolina'da kaldığı otelin otoparkında aracının içerisinde ölü bulundu. Barnett'in cesedi, Boeing şirketine açılan davada ifade vermesi beklenirken mahkemeye gelmemesinin ardından bulundu.

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Charleston bölgesinden bir adli tıp yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada, Boeing şirketinin fabrikalarındaki güvenlik ihlallerine dikkati çeken Barnett'in, aracında "kafasına silah ile ateş etmiş halde" bulunduğunu kaydetti.

Charleston bölgesinden bir adli tıp yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada, Boeing şirketinin fabrikalarındaki güvenlik ihlallerine dikkati çeken Barnett'in, aracında "kafasına silah ile ateş etmiş halde" bulunduğunu kaydetti.

ÜRETİM HATASI BULUNDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Boeing, 2017'ye kadar şirket için çalışan Barnett'in vefatından üzüntü duyduğunu açıkladı.

John Barnett, 2019'da "787 Dreamliner" tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerinde bulunan oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu ileri sürmüştü.

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Boeing'de 32 yıl görev yapan Barnett, 2016'da şirketin South Carolina'daki fabrikasında çalışırken, 787 Dreamliner'lar üzerine yaptığı kalite kontrol testlerinde, acil durum oksijen sistemlerinin yüzde 25'inin doğru çalışmadığını, oksijen maskelerinin doğru zamanda çıkmadığını tespit ettiğini belirtmişti.

Barnett, söz konusu sistemlerdeki üretim hatasını anlamak üzere daha ileri testler yapmayı talep ettiğini ancak bu talebinin Boeing yöneticileri tarafından engellendiğini kaydetmişti.

Bunun üzere 2017'de ABD Federal Havacılık Komisyonuna (FAA) şikayette bulunduğunu belirten Barnett, kurumun çözüm için adım atmadığını ileri sürmüştü.

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