Her yıl 20 Kasım’da Dünya Çocuk Hakları Günü kutlanmaktadır. Çocukların yaşam, eğitim ve sağlık gibi temel haklarının korunmasına yönelik olan Dünya Çocuk Hakları Günü son derece önemlidir. Peki, Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?

20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Çocukların haklarını vurgulamak adına Dünya Çocuk Hakları Günü önemli bir tarihi temsil etmektedir.

Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuklara yönelik hakların kabul edildiği Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesinden kaynaklanır.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların yaşam, sağlık, eğitim, oyun, ifade özgürlüğü, korunma ve katılım gibi temel haklarını içeren en kapsamlı insan hakları sözleşmelerinden biridir. Bu sözleşme, çocukların benzersiz ihtiyaçlarına ve haklarına odaklanırken, aynı zamanda onları koruyucu, destekleyici ve katılımcı bir ortamda büyütmeyi hedefler.

Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların haklarına dikkat çekmek, bu hakların korunması ve geliştirilmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlanır.

Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların katılımını teşvik eder ve onların seslerini duyurmak için bir platform sağlar.

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Çocukların eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel haklarına sahip olmalarını sağlamak için çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve etkinlikler düzenlenir.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuklara yönelik hakların kabul edildiği Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesinden kaynaklanır.