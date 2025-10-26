Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı takımda tutmak istiyor. İtalyan ekibi, Real Madrid'in, Kenan Yıldız'a ilgisinin ve transfer haberlerinin ardından harekete geçti.

KENAN YILDIZ'IN AİLESİ VE MENAJERİYLE GÖRÜŞME

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus'ta genel direktör olarak görev yapan Damien Comolli, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçının ardından Kenan Yıldız'ın ailesi ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

Juventus, Kenan Yıldız'ın 2029'da bitecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.

EN ÇOK KAZANAN 2. OYUNCU OLACAK

Kenan Yıldız, şu anda Juventus'tan yıllık 1.7 milyon euro kazanıyor. Kenan'ı takımda tutmak isteyen Juventus, yeni sözleşmeyle birlikte Kenan'ın maaşını 5-5.5 milyon euro seviyelerine çekmeyi ve bu maaşa bonus eklemeyi düşünüyor.

Juventus'ta takımın şu anda en fazla kazanan oyuncusu 6 milyon euro ile Jonathan David. Juventus, yeni sözleşmeyle birlikte Kenan'ı, takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu yapmayı planlıyor.