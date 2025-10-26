Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresinde başkanlık seçimini Sadettin Saran'a karşı kaybeden Ali Koç ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ali Koç'un, İspanya LaLiga'nın köklü kulübünü almak istediği kaydedildi.

ALİ KOÇ SEVILLA'NIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İspanyol basınında yer alan habere göre; Ali Koç, Sevilla'yı satın almak için kolarını sıvadı Haberde, Sevilla'nın yönetiminde bulunan Del Nido ailesi üyeleri arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık, kulübün el değiştirme olasılığını ortaya çıkardığı aktarıldı.

Ali Koç dünya devi kulübü almak için harekete geçti! - Resim : 2

Ayrıntılarda, uluslararası yatırımcıların Sevilla'ya ilgi gösterirken, bunların arasında Ali Koç'un da bulunduğu ileri sürüldü. Şu ana kadar Sevilla için 2 ünlü yatırımcının ortak bir teklifte bulunduğu, hisse başına konuşulan ücretin ise 2 bin 400 euro olduğu belirtildi.

Ali Koç'un ise henüz resmi bir teklifte bulunmadığı, ön araştırma sürecini yürüttüğü ve gelişmeleri yakından izlediği bildirildi.

