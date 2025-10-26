Son 3 sezonda da Süper Lig şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan Galatasaray, sportif başarılarının yanı sıra sponsorluk gelirlerinde de büyük bir atılım gerçekleştirdi. Kulüp, geçtiğimiz günlerde sponsorluk anlaşmalarını yenileyerek KAP'a yaptığı bildiride yeni sözleşme detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, Galatasaray'ın sponsorlarıyla yaptığı yeni anlaşmanın toplam bedeli 10 sezon için 83 milyon euro olarak revize edildi. Ayrıca sözleşmede 14,5 milyon euro tutarında başarı bonusu bulunduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ DE BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Avrupa arenasındaki yolculuğunda şu ana kadar 33 milyon euro gelir elde etti. Sahada olduğu kadar ekonomik anlamda da güç kazanan sarı-kırmızılılar, son yıllarda gelirlerini önemli ölçüde artırmayı başardı.

