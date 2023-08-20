Dünya devi otomobil üreticisinden araç sahiplerine şok. Yüzbinlerce araç geri çağırıldı

Editör: Ersoy Özdem

Nissan, ön süspansiyondaki bağlantı çubukları bükülüp kırılabileceği ve muhtemelen sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabileceği sebebiyle ABD'deki 236.000'den fazla otomobili geri çağırıyor.

Geri çağırmanın, 2020 ila 2022 model yılları arasındaki bazı Sentra kompakt arabaları kapsadığı belirtildi.

Bağlantı çubuklarının, araçların direksiyon için tekerlekleri hareket ettirmesine yardımcı olduğu bilgisi verilirken, Nissan, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan belgelerde, bağlantı çubuklarının bükülmesi durumunda kırılabileceğini ve direksiyonu etkileyerek kaza riskini artırabileceğini açıkladı.

Araç sahiplerinin, direksiyon simidi merkezden sapmışsa veya bir titreşim hissediyorsa bayilerle iletişime geçmesi istenirken, ilk olarak bayilerin bükülmüş veya kırılmış rot kollarını inceleyeceği ve değiştireceği açıklandı.

Araç sahiplerini bilgilendiren mektupların 5 Ekim'den itibaren postalanacağı, parçalar mevcut olduğunda da ikinci bir mektup gönderileceği açıklandı.