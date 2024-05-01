Ahıra giren hayvan sahibinin dünyası başına yıkıldı. Belediyeye sava açtılar

Kaynak: İHA
Ahıra giren hayvan sahibinin dünyası başına yıkıldı. Belediyeye sava açtılar
Samsun’da köpekler girdikleri ahırda 12 buzağı ve 1 oğlağı telef etti. Hayvan sahibi ise belediyeye dava açtığını söyledi.

Feci olay Samsun Bafra’da yaşandı. İrfan Boz’a ait ahıra giren bir köpek 12 buzağı ve 1 oğlağı telef etti. İddiaya göre ahırsa 16 süt buzağısı bulunuyordu.

Hayvanların sahibi Boz, sokaklar köpekleri için defalarca belediyeyi aradıklarını söyledi. Hayvanların milli servet olduğunu memlekette zaten bir hayvana kıtlığı olduğunu belirten Boz, “Geçen yıl gene köpekler bizim bir arkadaşın 12 tane buzağısını telef etti. Buna bir önlem alınması lazım. Geçen gün iki komşumuza saldırdı bu köpekler. Yine aradım gelip de ilgilenen olmadı. Belediye başkanımızdan ve temizlik işleri müdüründen şikayetçiyiz" dedi

BELEDİYEYE DAVA AÇTILAR

Öte yandan geçen yıl da Ramazan Çakmak adlı hayvan sahibini 12 süt buzağısının yine köpekler tarafından telef edildiği öğrenildi.

Çakmak ise belediyeye dava açtıklarını belirterek “Davamız devam ediyor. Belediye bu başıboş köpeklerle ilgili bir önlem alamıyor.” şeklinde konuştu.

Ayrıca ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri de sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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