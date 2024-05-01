Yayın akışı 1 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor 2024 All Star
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Nostalji Kuşağı
07:05 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:15 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 TRT 60.Yıl Gala Programı
21:45 Lingo Türkiye
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deliha 2
22:15 Deliha 2
SHOW TV YAYIN AKIŞ
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.00 YASAK ELMA
13.30 EN HAMARAT BENİM
16.30 ŞAHANE HAYATIM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER
20.00 ŞAHANE HAYATIM
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Dönence
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:15 Sağlıkla Yaşam (Yeni Bölüm)
09:15 Dizi 'Yemin'
11:00 TV FİLMİ
13:00 TV FİLMİ
14:40 Dizi 'Bahar Yeli' (Yeni Bölüm)
16:30 Dizi 'Kan Çiçekleri' (Yeni Bölüm)
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Dizi 'Esaret' (Yeni Bölüm)
21:20 Dizi 'Rüzgarlı Tepe' (Yeni Bölüm)
23:20 Dizi "Diriliş Ertuğrul"
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman