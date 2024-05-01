Yayın akışı 1 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
Yayın akışı 1 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?
Her gün, televizyon ekranlarında hangi yapımların olduğu izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Reyting rekorları kıran yapımların, saat kaçta, hangi televizyon kanalında olduğu araştırılırken, kanalların yayın akışını sizlerle buluşturuyoruz. İşte, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun cevabı…

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor 2024 All Star

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Nostalji Kuşağı

07:05 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:15 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 TRT 60.Yıl Gala Programı

21:45 Lingo Türkiye

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

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07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deliha 2

22:15 Deliha 2

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08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

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NOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.00 YASAK ELMA

13.30 EN HAMARAT BENİM

16.30 ŞAHANE HAYATIM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER

20.00 ŞAHANE HAYATIM

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Dönence

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

6343bf8d3ab16610500636d6.webpKANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:15 Sağlıkla Yaşam (Yeni Bölüm)

09:15 Dizi 'Yemin'

11:00 TV FİLMİ

13:00 TV FİLMİ

14:40 Dizi 'Bahar Yeli' (Yeni Bölüm)

16:30 Dizi 'Kan Çiçekleri' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Dizi 'Esaret' (Yeni Bölüm)

21:20 Dizi 'Rüzgarlı Tepe' (Yeni Bölüm)

23:20 Dizi "Diriliş Ertuğrul"

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

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