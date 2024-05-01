Yayın akışı 1 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Her gün, televizyon ekranlarında hangi yapımların olduğu izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Reyting rekorları kıran yapımların, saat kaçta, hangi televizyon kanalında olduğu araştırılırken, kanalların yayın akışını sizlerle buluşturuyoruz. İşte, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun cevabı…