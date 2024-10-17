Dünya devi Türk şirketi iflasın eşiğinde! 3 ay süre verildi

Genel merkezi İstanbul, ana fabrikası Uşak'ta bulunan ve dünyaya da ihracat yapan Türkiye'nin en büyük seramik üreticisi olarak bilinen Hitit Seramik konkordato ilan etti.

Alanında Türkiye’nin gözde şirketlerinden biri olan Hitit Seramik için mahkeme, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vermişti.

Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en büyük 5. seramik firması seçilen şirket, pandemi döneminin ardından Türk lirasında yaşanan değer kaybı ve ithalat yapan şirketlerin art arda mali darboğaza girmesi sebebiyle zor günler geçirdi.

3 KİŞİLİK HEYET OLUŞTURULDU

1991 yılından itibaren faaliyet gösteren ve kısa sürede Türkiye'nin en büyük seramik üreticisi haline gelen Hitit Seramik, 2017 yılından bu yana sıkıntılar yaşıyordu.

Dünyanın en büyük seramik şirketleri arasında olan firma hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Ayrıca konkordato sürecinde şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti oluşturulduğu bildirildi.