Dünya devinden Türkiye kararı. 'Geliyoruz' diyerek açıkladılar

Alman kağıt üreticisi Felix Schoeller, dünya genelinde 17 farklı bölgede faaliyet gösteren bir dev. 4 binden fazla çalışanıyla kağıt ürünleri, mobilya ve ahşap bazlı panel endüstrilerine yönelik üretim yapan şirket, cirosunu 1 milyar euronun üzerine çıkarmış durumda.

Kanada’dan Hindistan’a, ABD’den Danimarka’ya kadar uzanan geniş üretim ağıyla dünya pazarında kendine sağlam bir yer edinen Felix Schoeller, Asya pazarına yönelik stratejik bir adım daha atarak Türkiye’de yeni bir merkez açma kararı aldı.

Şirket, "Yeterlilik Merkezi" adını verdiği yeni yatırımını İstanbul'da konumlandıracak. 2025 yılının Ocak ayında faaliyete geçmesi planlanan bu merkez, Felix Schoeller’in birinci sınıf kağıt ürünlerine olan talebi karşılayacak.

Türkiye ve Orta Doğu'daki müşteriler, bu merkez aracılığıyla şirketin küresel üretim ağına doğrudan erişim sağlayacaklar. Özellikle Çin ve Hindistan’daki ortak girişimlerden de faydalanacak olan bu bölge, Felix Schoeller için büyük bir potansiyele sahip.

Felix Schoeller yöneticisi Matthias Breimhorst, yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Orta Doğu’daki müşterilerimiz için İstanbul’daki yeni merkez önemli bir adım olacak. Küresel üretim ağımız ve uzmanlığımızla müşterilerimize ileri görüşlü ve pratik çözümler sunuyoruz” dedi.

Bu hamle, şirketin bölgedeki varlığını güçlendirme ve müşteri memnuniyetini artırma hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor.