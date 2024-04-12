Dünya devine 525 milyon dolar şoku

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya devine 525 milyon dolar şoku
Amazon.com'un dünyanın en büyük bulut hizmeti sağlayıcısı Amazon Web Services'in, veri depolama teknolojisindeki patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle teknoloji şirketi Kove'ye 525 milyon dolar ödeme yapması gerektiğine karar verildi.

Jüri, Amazon Web Services'in (AWS), Kove'un bulut bilişimde "çok büyük miktarda veriyi depolama ve alma" yeteneğini içeren üç Kove patenti ihlal ettiğine hükmetti.

Amazon sözcüsü karara itiraz ettiklerini ve temyiz mahkemesine başvuracaklarını belirtirken, Kove'un baş avukatı Courtland Reichman, kararı "Yeniliğin gücünün ve yeni kurulan şirketlerin fikri mülkiyet haklarını teknoloji devlerine karşı korumanın öneminin bir kanıtı" olarak değerlendirdi.

Chicago merkezli Kove, 2018 yılında ABD'nin Illinois Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinde Amazon'a dava açtı. Şirket, dava sürecinde bulut bilişiminin ortaya çıkışından önce yüksek performanslı bulut depolamayı mümkün kılan teknolojiye öncülük ettiğini iddia etti. Kove, AWS'nin Amazon S3 depolama hizmeti ve DynamoDB veritabanı hizmeti gibi ürünlerinin bulut depolama patentlerini ihlal ettiğini öne sürdü.

Jüri, Çarşamba günü AWS'nin söz konusu üç Kove patentinin tamamını ihlal ettiğine karar verirken, Kove'un AWS'nin haklarını kasıtlı olarak ihlal ettiği iddiasını reddetti. Kove ayrıca geçen yıl Google'a karşı da benzer bir dava açmıştı ve halen devam eden ayrı bir Illinois davasında aynı patentlerin ihlal edildiğini iddia etmişti.

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