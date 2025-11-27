LaLiga devi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye konuk oldu. Bordo-mavililer, rakibine 3-0 mağlup olurken, maç öncesiyle ilgili flaş çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece neler oldu neler! 9 maçta 42 gol atıldı: Arda Güler asist yaptıŞampiyonlar Ligi'nde dün gece neler oldu neler! 9 maçta 42 gol atıldı: Arda Güler asist yaptıSpor

Dünya devinin otobüsüne saldırı! Maç öncesi pusu kurdular - Resim : 2

PFDK'ye sevk edilmişti! Ederson Moraes gerçeği ortaya çıktıPFDK'ye sevk edilmişti! Ederson Moraes gerçeği ortaya çıktıSpor

BARCELONA'NIN TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI

İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre: Barcelona takım otobüsü, Chelsea maçı öncesi saldırıya uğradı. Çıkan haberde, "Barcelona resmi takım otobüsü, Chelsea maçı öncesi stada giderken pusuya düşürüldü." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca haberde, saldırı sonrası otobüsün bir camının kırıldığı belirtildi.

İngiliz polisi, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Galatasaray için olay iddia! Kulüp zarar mı ettirildi?Galatasaray için olay iddia! Kulüp zarar mı ettirildi?Spor
Süper Lig'de derbi zamanı! İşte haftanın programıSüper Lig'de derbi zamanı! İşte haftanın programıSpor
Birbirinden skandal kararlar vermişti! Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının hakemi Jose Maria Suarez için dünyanın konuşacağı iddiaBirbirinden skandal kararlar vermişti! Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının hakemi Jose Maria Suarez için dünyanın konuşacağı iddiaSpor