LaLiga devi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye konuk oldu. Bordo-mavililer, rakibine 3-0 mağlup olurken, maç öncesiyle ilgili flaş çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

BARCELONA'NIN TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI

İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre: Barcelona takım otobüsü, Chelsea maçı öncesi saldırıya uğradı. Çıkan haberde, "Barcelona resmi takım otobüsü, Chelsea maçı öncesi stada giderken pusuya düşürüldü." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca haberde, saldırı sonrası otobüsün bir camının kırıldığı belirtildi.

İngiliz polisi, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.