Dünya devlerinden İsrail’e hem destek hem de uyarı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Kanada Başbakanı Jutin Trudeau ortak açıklama yayınladı. Açıklamada İsrail’e destek çıkılırken aynı zamanda sivillere karşı dikkatli olması istendi.
Sivillerin korunması dahil uluslararası insan hakları kurallarına da uyulması gerektiği vurgulandı. Gazze'ye yönelik insani koridorun açılması memnuniyet uyandırdı.
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