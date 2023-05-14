Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de ilk eczacı sınıfının açıldığı 14 Mayıs 1839 tarihi esas alınarak her yıl 14 Mayıs’ta Eczacılık Günü kutlanmaktadır. Peki, Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü önemi nedir?

Her yıl 14 Mayıs’ta Eczacılık Günü kutlanmaktadır. Bugün 14 Mayıs Eczacılık Günü’nde eczacılık mesleğini icra eden kişiler için Dünya eczacılık Gününe ilişkin araştırmalar yapılıyor.

14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

14 Mayıs 1839 tarihinde “Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” ye bağlı, eczacılık mesleğine yönelik eğitim vermek üzere bir sınıf açılmıştır. Her yıl, akademik eğitimin başladığı 14 Mayıs tarihi, Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır.

ECZACILIK GÜNÜNDE GÖNDERİLECEK MESAJLAR NELER?

''İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun.''

''Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyoruz.''

''Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun.''

''Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.''

''14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.''

''Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyoruz.''

''Eczacılar ve eczaneler, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ile sağlıkta dönüşümden en çok etkilenen meslek gruplarının başında gelmektedir. Tüm Eczacıların 14 Mayıs Günleri kutlu olsun.''