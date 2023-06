Editör: Naim Arıoğlu

Dün akşam İstanbul’da bir çift dünya evine İzmir Marşı ile girdi.

Burak ve İlayda Altınok çiftinin düğün törenlerinde İzmir Marşını çalarak kutlama yapması takdirleri toplarken, kutlama yapan genç çiftin eğlencelerine düğüne gelenlerden de alkışlı katılım gelince ortaya bu güzel görüntüler çıktı.

Gençlerin bu güzel anları telefon kameralarına an be an yansıdıktan sonra sosyal medyada görüntüler dolaşıma sokuldu ve bir anda herkes bu görüntüleri paylaşmaya başladı.