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Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor?

Kadın hakları ve sosyal hayattaki kadın rolünün altını çizen Dünya Kadınlar Günü her yıl olduğu gibi bu sene de 8 Martta kutlanacak. Kadınlar için önem teşkil eden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hangi denk geldiği araştırılıyor. Peki, Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor?

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 10:00
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Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor?

Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor?
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Dünya genelinde kutlanan Dünya Kadınlar Günü 8 Mart tarihine denk gelmektedir. Kadının her alandaki rolüne dikkat çeken ve destekleyen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu sene hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor?

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Dünya Kadınlar Günü her sene olduğu gibi bu sene de 8 Mart Çarşamba gününe denk gelmektedir.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirildi.

Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

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