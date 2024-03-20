Dünya Kadınlar Günü’nde ressamlar geçidi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ardından yoğun bir kalabalıkla açılışı yapılan sergide sanatçı Jafar Sahebkalan tarafından piyano resitali verildi.

ANKÜSADER Dernek Başkanı Ressam Nesrin Taner sergiyle ilgili olarak;

“Cumhuriyetimizin 100. yılında ve 8 Mart Dünya Kadınlar gününde açmış olduğumuz sergide birçok kadın bir araya geldik. Bizi yalnız bırakmayan erkek dostlarımız da aramızda. Milli Mücadelede kahramanlık gösteren Şerife Bacı, Halide Onbaşı, Nezahat Onbaşı, Gördesli Makbule, Kara Fatma gibi kadınlarımız tarihe isimlerini altın harflerle yazdırdı. Onların sayesinde hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ayrıca depremde hayatını kaybetmiş olanlara rahmet diliyorum'' dedikten sonra, sergi açmaları için galeriyi bize tahsis eden Kültür Bakanlığı'na, Galeri Müdürü Asuman Oltan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Sergide;

Alev Akbaş Sudan,

Ayşegül Aslan, Bilal Bozkuş,

Cemile Erdoğan, Deniz Yazar,

Dilek Erden Seçerdin, Emel Arı Uzun,

Fazilet Özkan, Fatma Çakmaklı,

Filiz Özgür, Günay Erdemci,

Gülsüm Sevim, Hamide Çoban,

Hatice Ünal Tokgöz, İsmihan Yılmaztürk,

İlknur Tagol, Jafar Sahebkalan,

Kamile Şentürk, Kezban Anayurt,

Meral Menal, Meral Otan,

Marym Abdi, Neriman Şahin,

Nazlı Er, Nevin Bulaköz,

Nigar Şahin Alpay, Nurdan Pulat,

Nuray Yıldırım, Osman Tali,

Reyhan Kılıç, Rojan Haydari,

Samiye Kahraman, Seda Atak Taylan,

Selma Bilcen, Sema Kumrulu,

Selvi Süzen, Sevil Akay,

Satiye Doğan, Sevgi Özsoy,

Süreyya Karabudak, Şebnem Ersoy,

Tuba Dal, Tülin Türkar,

Tülay Cantosun, Yıldız Anadolu,

Zehra Berk, Zehra Gençoğlu,

Zehra Şenel Rodoplu, ve Zekine Sedef Ayber eserleriyle yer aldı.