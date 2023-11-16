Erkeklerin sperm sayısının neredeyse yüzde 50 azaldığı ortaya çıktı

ABD merkezli Çevre Sağlığı Perspektifleri (EHP Publishing) şirketi tarafından yapılan bir araştırmada, son 50 yılda böcek ilaçlarından kaynaklı, erkeklerin sperm sayısında düşüşler yaşandığı tespit edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erkeklerin sperm sayısının neredeyse yüzde 50 azaldığı ortaya çıktı

Bilim insanların yaptığı araştırmaya göre son 50 yılda erkelerdeki sperm sayısı her geçen yıl düşüyor. Birçok araştırma sonuçlarının bir araya getirilerek gerçekleştirildiği farklı bir çalışmada ise, dünya genelindeki bu düşüşün sebebinin ise “insektist” olarak adlandırılan böcek öldürücüleri olduğunu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmacılara göre, insan hormonlarını etkileyebilme özelliğine sahip olan insektistler, sperm sayısını azaltabilir.

Araştırmanın önde gelen isimlerinden ve başyazar Lauren Ellis, "Böcek ilaçlarının insanlarda sperm konsantrasyonunu nasıl etkilediğini anlamak, bunların çevrede bolca bulunmaları ve belgelenmiş üreme tehlikeleri göz önüne alındığında kritik bir öneme sahip. Böcek ilaçları bir kamu sağlığı sorunu" dedi.

Daha önce yapılan araştırmalardan toplanan veriler ortak bir havuzda toplandı. Dünyada en çok kullanılan ve toplamda 21 araştırmada yer alan iki böcek öldürücü madde grubuna maruz kalmış 1774 yetişkin erkeğe ait veriler toplandı.

erkek-kisirilik-corona-dada.jpg

Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya’da yaşayan erkeklerden alınma veriler olduğu için küresel boyutta geçerliliği olan araştırmada, böcek ilacına maruz kalmış bütün yetişkin erkek katılımcılarda, sperm konsantrasyonunun ve sperm kalitesinin düşüşte olduğu tespit edildi.

2022 tarihli bir araştırmada, 1973 yılında kısır olmayan erkeklerin sperm sayısının 101,2 milyon olduğu, bu sayının 2018'de 49 milyona gerilediği belirtildi.

spermy-001.jpeg

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan "normal" sperm yoğunluğu 49 milyon, aralığında yer alıyor.

Stres, hava kirliliği gibi faktörlerinde hem insanlarda hem de hayvanlarda sperm sayısını ve kalitesini düşürdüğü belirtilen araştırmada, böcek ilaçlarında kullanılan etken maddelerin nörotoksik etkilerinin incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Öne Çıkanlar
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yemek yaparken elini karıştırıcıya sıkıştırdı Gündem
Yemek yaparken elini karıştırıcıya sıkıştırdı
Türkiye'den kalkan yüzlerce geminin ardından her gün en az bir kargo uçağının da İsrail’e gittiği ortaya çıktı Gündem
Türkiye'den kalkan yüzlerce geminin ardından her gün en az bir kargo uçağının da İsrail’e gittiği ortaya çıktı
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı Gündem
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
Mardin’de “Narko Güç” operasyonunda 7 tutuklama Gündem
Mardin’de “Narko Güç” operasyonunda 7 tutuklama
Uzaydan bile görünen Türkiye gerçeği karikatürü. Mizahın efendisi Emre Ulaş çizdi Karikatür
Uzaydan bile görünen Türkiye gerçeği karikatürü. Mizahın efendisi Emre Ulaş çizdi
Icardi evleniyor. Wanda Nara açıkladı Spor
Icardi evleniyor. Wanda Nara açıkladı
Amasya yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı Gündem
Amasya yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı