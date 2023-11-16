Erkeklerin sperm sayısının neredeyse yüzde 50 azaldığı ortaya çıktı

Bilim insanların yaptığı araştırmaya göre son 50 yılda erkelerdeki sperm sayısı her geçen yıl düşüyor. Birçok araştırma sonuçlarının bir araya getirilerek gerçekleştirildiği farklı bir çalışmada ise, dünya genelindeki bu düşüşün sebebinin ise “insektist” olarak adlandırılan böcek öldürücüleri olduğunu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmacılara göre, insan hormonlarını etkileyebilme özelliğine sahip olan insektistler, sperm sayısını azaltabilir.

Araştırmanın önde gelen isimlerinden ve başyazar Lauren Ellis, "Böcek ilaçlarının insanlarda sperm konsantrasyonunu nasıl etkilediğini anlamak, bunların çevrede bolca bulunmaları ve belgelenmiş üreme tehlikeleri göz önüne alındığında kritik bir öneme sahip. Böcek ilaçları bir kamu sağlığı sorunu" dedi.

Daha önce yapılan araştırmalardan toplanan veriler ortak bir havuzda toplandı. Dünyada en çok kullanılan ve toplamda 21 araştırmada yer alan iki böcek öldürücü madde grubuna maruz kalmış 1774 yetişkin erkeğe ait veriler toplandı.

Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya’da yaşayan erkeklerden alınma veriler olduğu için küresel boyutta geçerliliği olan araştırmada, böcek ilacına maruz kalmış bütün yetişkin erkek katılımcılarda, sperm konsantrasyonunun ve sperm kalitesinin düşüşte olduğu tespit edildi.

2022 tarihli bir araştırmada, 1973 yılında kısır olmayan erkeklerin sperm sayısının 101,2 milyon olduğu, bu sayının 2018'de 49 milyona gerilediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan "normal" sperm yoğunluğu 49 milyon, aralığında yer alıyor.

Stres, hava kirliliği gibi faktörlerinde hem insanlarda hem de hayvanlarda sperm sayısını ve kalitesini düşürdüğü belirtilen araştırmada, böcek ilaçlarında kullanılan etken maddelerin nörotoksik etkilerinin incelenmesi gerektiğini belirtiyor.