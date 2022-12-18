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Eczacıbaşı Dynavit dünya üçüncüsü

Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank'a yarı finalde elenen Eczacıbaşı, üçüncülük maçına çıktı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 14:51
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Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Gerdau Minas'ı yenen Eczacıbaşı Dynavit Dünya üçüncüsü oldu

Eczacıbaşı Dynavit dünya üçüncüsü
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı, Brezilya takımı Gerdau Minas ile üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı, karşılaşmadan 25-22, 23-25, 25-10 ve 25-21 setlerle 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve turnuvayı üçüncü sırada bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

ECZACIBAŞI BEŞİNCİ KEZ MADALYA KAZANDI
Yarı finalde VakıfBank'a kaybeden Eczacıbaşı, bu turnuvada beşinci kez madalya kazandı. Temsilcimiz daha önce iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya elde etmişti.

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Ebrar Ali Arslan
18.12.2022 15:48
Helal olsun.dunya üçüncüsü olmak her babayiğidin yapabileceği bir şey değil, kendileri ile gurur duyuyoruz.  
 
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