Eczacıbaşı Dynavit dünya üçüncüsü

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı, Brezilya takımı Gerdau Minas ile üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı, karşılaşmadan 25-22, 23-25, 25-10 ve 25-21 setlerle 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve turnuvayı üçüncü sırada bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

ECZACIBAŞI BEŞİNCİ KEZ MADALYA KAZANDI

Yarı finalde VakıfBank'a kaybeden Eczacıbaşı, bu turnuvada beşinci kez madalya kazandı. Temsilcimiz daha önce iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya elde etmişti.