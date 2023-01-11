11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Polonyalı rakibini tanımadı: 3-1

Eczacıbaşı Polonyalı rakibini tanımadı: 3-1

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında sahasında Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini 3-1 yendi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 22:52
Takip Et

Avrupa'da Eczacıbaşı liderliğini korudu

Eczacıbaşı Polonyalı rakibini tanımadı: 3-1
+
Aa
-

Eczacıbaşı 3 maçta 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Ricardo Ferreira (Portekiz)

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Jack-Kisal, Fabris, Voronkova (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli)

Grupa Azoty Chemik: Oveckova, Cipriano, Korneluk, Brakocevic, Lukasik, Wasilewska (Stenzel, Almeida, Czyrmanska, Polec, Sikorska)

Setler: 21-25, 25-14, 25-20, 25-17

Süre: 105 dakika (26, 21, 33, 25)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
2
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
3
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
5
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
6
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
7
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.