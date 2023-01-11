Eczacıbaşı Polonyalı rakibini tanımadı: 3-1

Eczacıbaşı 3 maçta 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Ricardo Ferreira (Portekiz)
Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Jack-Kisal, Fabris, Voronkova (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli)
Grupa Azoty Chemik: Oveckova, Cipriano, Korneluk, Brakocevic, Lukasik, Wasilewska (Stenzel, Almeida, Czyrmanska, Polec, Sikorska)
Setler: 21-25, 25-14, 25-20, 25-17
Süre: 105 dakika (26, 21, 33, 25)
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