Dünya Kupası maçında rakibinden darbe alan ünlü basketbolcu böbreğini kaybetti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Sırbistan ile Güney Sudan karşılaştı.

Maç sırasında karnına aldığı dirsek darbesi sonrası sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Borisa Simanic'ten şoke eden haber geldi.

Simanic'in böbreklerinden birinin alınmasına karar verildi.

Yıldız isim aldığı darbeden sonra ameliyata girmişti.

BİR AMELİYAT DAHA OLDU

Sırbistan Basketbol Federasyonu’nun yaptığı duyuruda Simanic’in pazar günü bir ameliyat daha olduğunu ifade etti.

''ÖZÜR DİLİYORUM''

Güney Sudanlı oyuncu Nuni Omot, maç sonrası sorulan o pozisyon için, ''Hastaneye kaldırıldığını duydum. Özür diliyorum, kasti kötü bir hareket yapmamıştım. Umarım kısa sürede iyileşir. Dua edeceğim. Kasti kötülükler yapan bir oyuncu değilim, hiç olmadım. Kalbimin en derinlerinden izleyen herkese ve özellikle de oyuncuya özür diliyorum.'' dedi.

Simanic ise yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarıldı.